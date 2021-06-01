В праздничные дни июня электрички во Владимирской области изменят расписание

Расписание движения пригородных поездов изменится на Горьковской железной дороге в праздничные дни июня. В период летних праздничных дней АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» изменит расписание движения пригородных поездов, правда, всего на несколько дней. Так 11 июня пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы, 12 и 13 июня – по расписанию субботы, 14 июня – по расписанию воскресенья. А 15 июня, во вторник, - по расписанию понедельника. После это пригородные электрички вновь вернутся к обычному расписанию.