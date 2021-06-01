Во Владимире выбрали лучший класс года

Во Владимире в ДДюТ подвели итоги конкурса на лучший класс среди 6-7 классов. После отборочного тура, состоявшего из психологических тренингов и игр на взаимопонимание, инициативность и общительность, в финал вышли десть классов. По итогам двух туров 1 место и грант в 50 тысяч рублей получил 7 «А» класс средней школы №5, 2 место разделили 6 «А» класс СОШ № 2 и 8 «А» класс СОШ № 21, 3 место заняли 8 «Б» класс СОШ № 8 и 9 «А» класс СОШ № 10. Призеры получили почетные дипломы и гранты. За второе место – по 35 тысяч рублей, за третье – 25 тысяч рублей. Деньги победители смогут потратить на техническое оснащение класса или на экскурсию. 8 «Б» класс СОШ № 31, 7 «А» класс СОШ № 20, 8 «Б» класс СОШ № 41, 8 «Г» класс СОШ № 36, 7 «В» СОШ № 46 стали финалистами конкурса.