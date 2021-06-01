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Общество1 июня 2021 15:19

Во Владимирской области на трассе М-7 ограничат движения из-за учений

Они пройдут около Ворши
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На федеральной трассе М-7 «Волга» около Ворши 2 июня состоятся учения, в ходе которых дорожники и службы быстрого реагирования отработают действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В них примут участие специалисты дорожно-эксплуатационных организаций, сотрудники ГИБДД, МЧС, Центра медицины катастроф и дежурно-диспетчерские службы. Главная задача тренировки – спасение пострадавших в условном ДТП людей и оперативное восстановление движения по федеральной автодороге в штатном режиме.

В этой связи проезд по участку 162-163 километров с 12.50 до 14.30 ограничат. Встречные транспортные потоки запустят по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость – 40 километров в час.