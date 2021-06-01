Во Владимире появятся "лежачие полицейские" у школ №36 и 49

Администрация города Владимира отчиталась о дорожных работах, которые проводит в данный момент муниципальный "Центр управления городскими дорогами". Так, в течение 1 июня дорожники из ЦУГД обновляли "лежачих полицейских" на улицах Чернышевского, Белоконской, Асаткина, Никитина, Бульвар художника Иванова, дублере проспекта Строителей.

Кроме того, в мэрии сообщили, что летом этого года новые искусственные неровности появятся у владимирских школ №36 и №49. Однако точных сроков окончания работ пока не называется.