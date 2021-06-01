В Гусь-Хрустальном районе в тройном ДТП пострадал пассажир «Рено»

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 14.30 на 344 километре «Золотого кольца» водитель большегруза «МАН» 1981 года рождения столкнулся с ехавшим перед ним автомобилем «Рено Логан» под управлением 57-летнего водителя, который приостановился, чтобы пропустить пешеходов на переходе.

В результате удара легковушку выбросило с дороги, где «Рено» столкнулась с трактором «МТЗ» под управлением мужчины 1962 года рождения. В момент столкновения трактор стоял на обочине.

В результате пострадал пассажир легковой машины 1991 года рождения — прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» диагностировали у него ушибы шейного и грудного отдела позвоночника, госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.