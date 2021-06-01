Владимирский фестиваль "Музыкальная экспедиция" презентуют в Москве

2 июня в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве состоится концерт-презентация владимирского международного фестиваля "Музыкальная экспедиция". В нём примут участие известный виолончелист Борис Андрианов и Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Артёма Марина, а также артисты, прежде выступавшие на фестивале.

"Музыкальная экспедиция" впервые прошла во Владимирской области в 2014 году. В 2017 году она была удостоена премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. С 2016 года проект вышел за пределы Владимирской области: концерты музыкантов-передвижников состоялись также в Санкт-Петербурге и Рязанской области. С 2017 года опыт владимирцев переняли в Вологодской области, в 2019 году – в Карелии.

Фестиваль 2021 года будет проходить во Владимирской области с 7 по 14 июня. Открытие состоится 7 июня в Патриаршем саду областного центра. Финальный концерт также пройдёт во Владимире, на Соборной площади. Остальные четыре концерта фестиваля пройдут в Суздальском, Камешковском, Александровском и Вязниковском районах.