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Происшествия1 июня 2021 11:40

В Александровском районе Росгвардейцы предотвратили пожар в магазине

Наряд вневедомственной охраны занимался тушением, пока не прибыли пожарные
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в ночь на 26 мая в одном из магазинов поселка Майский сработала сигнализация. На место выехала группа задержания ОВО.

По прибытию на место со стороны склада магазина росгвардейцы заметили сильный дым, в связи с чем тут же вызвали пожарных и передали информацию дежурной смене.

До приезда огнеборцев стражи порядка своими силами пытались предотвратить распространение огня, что в итоге им удалось — торговую точку отстояли.

Причины возгорания уточняют дознаватели МЧС, а хозяйка магазина поблагодарила росгвардейцев, прислав письмо их руководству.

ЧП