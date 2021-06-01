В Александровском районе Росгвардейцы предотвратили пожар в магазине

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в ночь на 26 мая в одном из магазинов поселка Майский сработала сигнализация. На место выехала группа задержания ОВО.

По прибытию на место со стороны склада магазина росгвардейцы заметили сильный дым, в связи с чем тут же вызвали пожарных и передали информацию дежурной смене.

До приезда огнеборцев стражи порядка своими силами пытались предотвратить распространение огня, что в итоге им удалось — торговую точку отстояли.

Причины возгорания уточняют дознаватели МЧС, а хозяйка магазина поблагодарила росгвардейцев, прислав письмо их руководству.