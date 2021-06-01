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Происшествия1 июня 2021 11:33

В Суздале директор медоваренного завода обвиняется в невыплате зарплаты рабочим

В настоящее время следователи передали уголовное дело в суд
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, генеральный директор ЗАО «Суздальский медоваренный завод» обвиняется в систематической невыплате заработной платы подчиненным в течение нескольких месяцев.

По версии следствия, для сохранения авторитета перед бизнес-партнерами и ради собственного материального благополучия руководитель с декабря 2019 по март 2020 года не выплачивал зарплату как частично, так и полностью. В итоге потерпевшими по делу признаны 23 человека.

В ходе следствия директор добровольно возместил 500 тысяч рублей, также на его имущество был наложен арест на сумму около 1,3 миллиона рублей.

Примечательно, что в ходе следствия вину руководитель не признал. В скором времени уголовное дело предстоит рассматривать Суздальскому районному суду.

Криминал