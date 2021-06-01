Житель Вязников похитил деньги с карты подруги и удалил с ее телефона смс

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи Вязниковской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 31-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже с банковского счета.

В полицию 2 мая обратилась 33-летняя женщина, рассказавшая, что с ее карты произошло списание 7 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что накануне она проводила время с тем самым молодым человеком, дома у которого распивала алкогольные напитки.

По версии следствия, когда дама уснула, парень взял ее телефон, перевел деньги, а затем удалил с ее телефона смс-уведомления, чтобы та ничего не узнала.

После задержания молодой человек сознался в краже. В ходе следствия он полностью возместил подруге ущерб.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.