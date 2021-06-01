Во Владимирской области 1 июня коронавирусом заболело 48 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 случаев во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Муромском, Ковровском, Петушинском районах, 3 сл. в Александровском и Камешковском районах, по 2 в Меленковском, Юрьев-Польском, Селивановском, Судогодском, и Суздальском районах, по 1 случаю в Вязниковском, Кольчугинском, Киржачском, Собинском районах и в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 587 случаев заболевания (7677 сл. в г. Владимире, 4070 сл. в Гусь-Хрустальном, 3689 сл. о. Муром, 2407 сл. в Ковровском, 2118 сл. в Александровском, 1967 сл. в Петушинском, 1419 сл. в Юрьев-Польском, 1305 сл. в Вязниковском, 1498 сл. в Кольчугинском, 1260 сл. в Суздальском, 1040 сл. в Собинском, 1054 сл. в Киржачском, 930 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 762 сл. в Камешковском, 714 сл. в Селивановском, 517 сл. в Судогодском, 414 сл. в г. Радужном).