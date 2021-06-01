Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 июня 2021 9:47

Во Владимирской области 1 июня коронавирусом заболело 48 человек

Это на три человека больше, чем вчера
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 случаев во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Муромском, Ковровском, Петушинском районах, 3 сл. в Александровском и Камешковском районах, по 2 в Меленковском, Юрьев-Польском, Селивановском, Судогодском, и Суздальском районах, по 1 случаю в Вязниковском, Кольчугинском, Киржачском, Собинском районах и в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 587 случаев заболевания (7677 сл. в г. Владимире, 4070 сл. в Гусь-Хрустальном, 3689 сл. о. Муром, 2407 сл. в Ковровском, 2118 сл. в Александровском, 1967 сл. в Петушинском, 1419 сл. в Юрьев-Польском, 1305 сл. в Вязниковском, 1498 сл. в Кольчугинском, 1260 сл. в Суздальском, 1040 сл. в Собинском, 1054 сл. в Киржачском, 930 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 762 сл. в Камешковском, 714 сл. в Селивановском, 517 сл. в Судогодском, 414 сл. в г. Радужном).

Коронавирус Covid-19