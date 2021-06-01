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Общество1 июня 2021 8:39

В Коврове могут наказать кондуктора, который высадил ребенка из троллейбуса

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Ковровская городская прокуратура установила, что кондуктор ООО «Управление троллейбусного транспорта города Коврова», в марте высадила несовершеннолетнего мальчика из троллейбуса. При этом 10-летний ребенок находился в транспорте без взрослого.

- Нарушения стали возможными по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей кондуктором и отсутствия должного контроля за его работой со стороны руководства общества, что повлекло нарушение прав ребенка, - отмечают в прокуратуре.

В адрес руководителя предприятия заместителем городского прокурора внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.