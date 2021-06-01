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Общество1 июня 2021 8:28

Во Владимире инвалиду не выдают жизненно необходимых лекарств

Прокуратура добивается возмещения пациенту затраченных средств на покупку лекарств
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Прокуратура Владимира установила, что департамент здравоохранения Владимирской области обеспечивает инвалида жизненно важным лекарством «Тофацетиниб» с перебоями.

- Данное лекарство в соответствии с назначением врача пациенту необходимо принимать ежедневно. В связи с перебоями в обеспечении им, инвалид вынужден был покупать его за свой счет. Всего им потрачено более 67 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура города обратилась в суд с иском к областному департаменту здравоохранения о возмещении пациенту затраченных на покупку лекарства денежных средств. Заявление находится на рассмотрении.