Во Владимире инвалиду не выдают жизненно необходимых лекарств

Прокуратура Владимира установила, что департамент здравоохранения Владимирской области обеспечивает инвалида жизненно важным лекарством «Тофацетиниб» с перебоями.

- Данное лекарство в соответствии с назначением врача пациенту необходимо принимать ежедневно. В связи с перебоями в обеспечении им, инвалид вынужден был покупать его за свой счет. Всего им потрачено более 67 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура города обратилась в суд с иском к областному департаменту здравоохранения о возмещении пациенту затраченных на покупку лекарства денежных средств. Заявление находится на рассмотрении.