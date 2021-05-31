Во Владимире высадили 27 лип

фото с сайта городской администрации

Сегодня во Владимире продолжились работы по озеленению улиц и общественных пространств, в том числе в отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях.

10 лип высадили на ул. Казарменной в районе Платоновского пруда. Начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров отметил, что для липы мелколиствной характерен высокий процент приживаемости. Это дерево хорошо поглощает вредные вещества, легко поддается обрезке.

Высадка деревьев - это продолжение работ по благоустройству территории около пруда, начатых в прошлом году. Был убран мусор, начато строительство пешеходной дорожки, высажена газонная трава. В этом году запланировано продолжение строительства пешеходной дорожки вокруг водоема, организация уличного освещения, установка урн, лавок и воркаута.

Кроме того, по многочисленным просьбам жителей высадили17 лип мелколистных на ул. Нижняя Дуброва в районе домов № 15-17. Все липы, высаженные в этом районе в прошлом году, прижились. Деревья отделят зону жилой застройки от проезжей части улицы и создадут шумовой экран.

Всего было высажено 27 новых деревьев.