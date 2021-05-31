В Ковровском районе с владельца сельхозземли взыскали 2 миллиона рублей

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях в ведомство поступили документы из Ковровского городского суда, согласно которым с владельца одного из участков земли сельскохозяйственного назначения взыскано 2 миллиона 23975 рублей.

Строительный мусор и прочие отходы на землях гражданина обнаружили специалисты Россельхознадзора. На собственника составили административный протокол и выдали предписание об устранении нарушений.

Вместе с тем, специалисты посчитали сумму ущерба и выставили землевладельцу досудебную претензию, но впоследствии оказалось, что собственник никак не отреагировал на требования Россельхознадзора, и тот обратился в суд.

В настоящее время, кроме выплаты крупной суммы, собственнику все-таки придется навести на своей сельхозземле порядок — так постановил суд.