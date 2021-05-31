Владимирское предприятие оштрафовали из-за жалобы работника

Гострудинспекцией провела внеплановая проверка по письменному обращению работника ООО «ЖБИ-ПРО» во Владимире и обнаружила, что на предприятии допустили множество нарушения законодательства об охране труда. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в частности связанные с источниками повышенной опасности (влияние вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), допускаются работодателем к исполнению трудовых обязанностей без обязательного психиатрического освидетельствования, также руководителям структурных подразделений и специалистам не проведена внеочередная проверка знаний. По результатам проверки директору ООО «ЖБИ-ПРО» выдано предписание с требованием устранить выявленные нарушения законодательства. Юридическое лицо ООО «ЖБИ-ПРО» привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 110 тысяч рублей.