Более 900 владимирских школьников сдали ЕГЭ по химии

31 мая стартовала государственная итоговая аттестация для выпускников одиннадцатых классов. В этот день школьники Владимирской области сдали экзамен по химии, географии и литературе. Как отмечают в областной администрации, ЕГЭ по этим предметам прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений. Результаты тестирования будут известны не позднее 17 июня. Всего сегодня экзамены сдавали 1528 школьников, в том числе 937 − по химии, 130 − по географии и 461 − по литературе. Из заявленных участников ЕГЭ на 31 мая − 130 выпускников прошлых лет. Напомним, выпускники 11 класса, не планирующие поступать в вузы, проходят итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. Ученикам, планирующим поступать в вуз, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Ученики с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору. Следующий экзамен − по русскому языку − пройдет 3 и 4 июня.