Владимирская область на поддержку «детей войны» направила 125 миллионов рублей

Как сообщает администрация Владимирской области, на обеспечение мер поддержки, предусмотренных для «детей войны», из бюджета региона выделено 125,9 миллионов рублей.

Так, ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 1040 рублей в этом году получил 81161 человек из числа «детей войны». Назначается эта выплата без всяких заявлений со стороны пожилого человека на основании документов, которые имеются у соцработников.

Остальные деньги потратят на компенсацию по коммунальным платежам для тех «детей войны», которые не имеют других льгот при оплате счетов за квартиру. Владимирская область компенсирует «детям войны» 25 процентов от суммы «коммуналки» и на оплату жилого помещения. За апрель эту компенсацию получило 7038 пожилых владимирцев.

Напомним — во Владимирской области в категорию «детей войны» входят граждане, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, которые в годы Великой Отечественной войны были несовершеннолетними.

Кроме вышеназванных льгот владимирские «дети войны» имеют право бесплатно посещать государственные культурные учреждения, ходить к врачу вне очереди, а также получать бесплатную юридическую консультацию в тех юридических фирмах, которые на выбор предлагает соцзащита.