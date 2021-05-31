Под Александровом 11 садовых товариществ нарушили правила пожарной безопасности

Как сообщает прокуратура Владимирской области, нарушения выявлены в садовых товариществах «Энергетик – 2», «Черемушки-2», «Северное-1», «Самарино», «Родничок», «Раздолье», «Пограничник», «Лесное», «Дубки-1», «Дубки-2», «Таратино-2».

Здесь были обнаружены свалки горючих материалов, сухую траву на полосе длиною не менее 10 метров от леса не убирали, а равно никто не сделал минерализованную полосу между лесом и участками.

Кроме того, у садоводов отсутствовали схемы пожарных проездов, а также твердые площадки для подъезда техники огнеборцев к пожарным водоемам.

Все это ставит под серьезную угрозу эти 11 садовых товариществ при возникновении лесного или ландшафтного пожара, когда горит сухая трава.

В связи с этим на председателей были составлены протоколы об административном правонарушении в части несоблюдения требований пожарной безопасности.

Что касается фактического устранения нарушений, то сейчас этот вопрос находится на контроле прокуратуры.