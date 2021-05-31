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Общество31 мая 2021 15:06

На капремонт крыши Гороховецкой ЦРБ, пострадавшей от урагана, выделили 3,5 миллиона рублей

Больница обслуживает больше 20 тысяч человек
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Из резервного фонда областной администрации выделили 3,5 миллиона рублей на капремонт крыши Гороховецкой ЦРБ.

Напомним, 15 мая из-за ураганного ветра пострадала крыша корпуса круглосуточного стационара Гороховецкой центральной районной больницы. Благодаря оперативному реагированию ремонтных служб происшествие не повлияло на оказание медицинской помощи: вместо повреждённой крыши возвели временную стропильную конструкцию, чтобы осадки не попадали внутрь помещения. Плановая и экстренная медицинская помощь продолжала оказываться в полном объёме.

Проектно-сметную документацию по определению стоимости ремонта кровли подготовило руководство больницы.

Гороховецкая ЦРБ обслуживает более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч сельских жителей. Пострадавший от ветра стационар рассчитан на 109 круглосуточных коек и 9 коек дневного пребывания (акушерство и гинекология). В учреждении есть хирургическое, инфекционное, терапевтическое, педиатрическое отделения, а также отделения анестезиологии, реанимации и паллиативной