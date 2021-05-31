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Происшествия31 мая 2021 14:39

Во Владимирской области в первые два дня лета ожидаются заморозки

Температуры могут опуститься до минусовых значений
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 и 2 июня местами по региону ожидаются заморозки до -1 градуса.

В таких условиях могут пострадать садовые насаждения, в том числе плодово-ягодные культуры. В связи с этим в МЧС настоятельно рекомендуют садоводам и огородникам накрыть свои растения парниками — полиэтиленовой пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».

Стихия