Во Владимирской области в первые два дня лета ожидаются заморозки

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 1 и 2 июня местами по региону ожидаются заморозки до -1 градуса.

В таких условиях могут пострадать садовые насаждения, в том числе плодово-ягодные культуры. В связи с этим в МЧС настоятельно рекомендуют садоводам и огородникам накрыть свои растения парниками — полиэтиленовой пленкой, нетканым материалом или соломой.

В случае чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».