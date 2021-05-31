Ковровчанке, сбившей мотоциклиста, на год ограничат свободу

8 сентября 2019 года она ехала по проспекту Ленина в Коврове за рулем TOYOTA RAV4 и, подъезжая к нерегулируемому перекрестку с улицы Краснознаменная, при повороте налево не уступила дорогу двигающемуся по равнозначном дороге – проезжей части проспекта Ленина со встречного направления прямо мотоциклу SUZUKI GSX-R750. В результате транспорт столкнулся, водитель мотоцикла получил серьезные травмы, которые причинили тяжкий вред здоровью. В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления не признала. Но Ковровский городской суд признал ее виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. И назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год с с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на полтора года. Также ей придется выплатить более 29 тысяч рублей, потраченные на лечение пострадавшего мотоциклиста, и компенсацию морального вреда - 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, представителем потерпевшего подана апелляционная жалоба.