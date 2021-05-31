Владимирская военная прокуратура нашла нарушения при исполнении государственного оборонного заказа

Владимирская военная прокуратура провела проверка исполнения законодательства о государственном оборонном заказе. Установлено, что ООО «Випстрой», действуя согласно взятых на себя обязательств по реконструкции объекта военной инфраструктуры одной из воинских частей, получило от генерального подрядчика в качестве аванса свыше 40 миллионов рублей. Но компания выполнила только незначительный объем строительно-монтажных работ на общую сумму около трех миллионов рублей, а остальные деньги похитила. Материалы проверки направлены военным прокурором в Следственное управление МВД по Чувашской республике, где в отношении генерального директора ООО «Випстрой» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).