Во Владимире собрали 300 граммов окурков

фото с сайта городской администрации

В субботу, 29 мая, по инициативе муниципального «Молодежного центра» и «Евроклуба» владимирские эко-активисты приняли участие в международной экологической акции по сбору окурков с улиц города.

Волонтеры убирали брошенные окурки в парке Липки, в сквере имени Пушкина. За час, отведённый на проведение экологической акции, волонтеры собрали 300 грамм остатков от сигарет на газонах и на территории, прилегающей к паркам.

В мире ежегодно курильщики загрязняют планету, выбрасывая 2,5 млн тонн окурков. При этом окурки в природе довольно медленно — до 3 лет — разлагаются. Каждую секунду во всем мире на землю бросают 137 тысяч окурков. Каждый из них может загрязнить 500 литров воды, что сравнимо с ежегодным потреблением пресной питьевой воды одним человеком.

Акцию по сбору окурков с улиц городов придумала организация Hebdo Ecolo из французского города Ренн. В настоящее время она очень популярна во многих городах Франции, а также среди молодежи германских городов-партнеров Владимира — Эрлангена и Йены.