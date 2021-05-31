За неделю владимирцы 1102 раза пожаловали на ЖКХ, дороги и больницы

В топ-3 муниципальных образований, жители которых за неделю оставили больше всего жалоб и обращений, вошли Ковров (34), Владимир (36) и Вязниковский район (44), а всего поступило 1102 сообщения. Как обычно, чаще всего жители региона выражали недовольство ситуацией с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством – 363 раза, с дорогами (на них жалуются еженедельно весь год) – 288 раз и со здравоохранением, что тоже неудивительно, учитывая катастрофическую нехватку врачей в области, – 213 раз. Все обращения и жалобы Центр развития регионом собирает и передает в профильные департаменты, а потом жители получают ответы. В среднем дожидаться ответа приходится пять часов восемь минут.