Под Ковровом горнолыжный комплекс нарушил правила пожарной безопасности

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в поселке Мелехово фирма ООО «Поворот» организовала услуги по зимним видам отдыха. Посетителям предлагается катание на санках, снегокатах и тюбингах, а также размещение в гостевых домиках в комплексе «Красная гора».

Однако оказалось, что фирма не обеспечила свои объекты первичными средствами пожаротушения. Также в помещениях обнаружились факты хранения горючих материалов. Кроме того, нарекания вызывало состояние запасных выходов и путей эвакуации.

Помимо этого, в горнолыжном комплексе обнаружился недочет в обеспечении ограничительной системой и защитными устройствами перед выкатом.

По итогам проверке руководству организации было внесено представление, в результате все нарушения были устранены, виновные сотрудники понесли наказание в дисциплинарном порядке.