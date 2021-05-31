Во Владимирской области 31 мая коронавирусом заболело 45 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 13 из них во Владимире, 5 случаев в Муромском районе, 4 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Ковровском, Петушинском, Юрьев-Польском районах, по 2 случая в Александровском, Меленковском и Камешковском районах, по 1 - в Вязниковском, Кольчугинском, Киржачском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 539 случаев заболевания (7668 сл. в г. Владимире, 4064 сл. в Гусь-Хрустальном, 3685 сл. о. Муром, 2403 сл. в Ковровском, 2115 сл. в Александровском, 1963 сл. в Петушинском, 1417 сл. в Юрьев-Польском, 1304 сл. в Вязниковском, 1497 сл. в Кольчугинском, 1258 сл. в Суздальском, 1039 сл. в Собинском, 1053 сл. в Киржачском, 928 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 759 сл. в Камешковском, 712 сл. в Селивановском, 515 сл. в Судогодском, 413 сл. в г. Радужном).

В больницах региона действуют 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 79,9 процента из них занято (590), свободны – 148 коек.

31209 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 43 человека. За период наблюдения в области отмечено 1192 летальных случая.