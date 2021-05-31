Во Владимире откроется 49 школьных лагерей

Комиссия завершила проверку школьных лагерей с дневным пребыванием, посчитав, что все они готовы к работе. Как обещают, школьникам скучать не придется: у каждого лагеря своя направленность – спорт, творчество, полезные активности, воспитанники лингвистического отряда ДДюТ будут практиковаться в изучении иностранных языков. Интерактивную игру по правилам дорожного движения предложит для воспитанников школьных оздоровительных лагерей владимирская «Юношеская автомобильная школа». В «Автогородке» школьники повторят дорожные знаки, сигналы регулировщика, потренируются в умении управлять велосипедом, пройдут викторины на знание видов транспорта и многое другое.

Для старших школьников, воспитанников городского межшкольного учебного комбината (ГМУК №2) будет работать лагерь труда и отдыха "Ровесник", где 60 детей завершат обучение прохождением практики по своей профессии: радиомонтажник, электромонтер, мастер маникюра, агент коммерческий и агент рекламный, парикмахер. Трудовой отряд откроется и в СЮН "Патриарший сад" для старшеклассников, увлеченных юннатским движением, которые будут работать в саду и ухаживать за растениями в теплицах. А для младших школьников педагоги Патриаршего сада подготовили программу с экологическим уклоном.