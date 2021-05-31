Во Владимире водитель отправился в колонию за гибель женщины в центре города

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 31 мая Ленинским райсудом Владимира был вынесен приговор по резонансному уголовному делу, возбужденному по факту смертельной аварии, случившейся 27 сентября минувшего года.

Напомним — той ночью водитель «Лады Ларгус», ехавший со стороны улицы Гагарина по Большой Московской, на полном ходу сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу молодую женщину.

Как установлено судом, перед переходом парень резко перестроился с правой полосы в левую, пересек сплошную линию разметки и не уступил дорогу пешеходу. К сожалению, пострадавшая погибла.

Сам водитель полностью признал вину и раскаялся. С учетом всех обстоятельств суд приговорил его к трем годам колонии-поселения с лишением права управления транспортом на три года.

Также был удовлетворен иск потерпевшей стороны на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей — эти деньги парень должен выплатить мужу и двум дочкам погибшей жительницы Владимира.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.