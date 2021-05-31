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Происшествия31 мая 2021 11:13

В Собинском районе водитель вез в машине 30 пакетиков с наркотиками

По версии следствия, их мужчина вез из соседнего региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи Собинской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 32-летнего мужчину.

Он был задержан оперативниками в декабре прошлого года, когда ехал на личном автомобиле. В ходе досмотра у задержанного в машине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, общая масса которого составила 115,45 грамма.

По версии следствия, мужчина купил их на территории соседнего региона и договорился о том, что будет заниматься их сбытом. На время следствия его отпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до 20 лет колонии.

Криминал