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Спорт31 мая 2021 10:21

В футбольном матче "Мурома" и "Смоленска" произошла драка

Больше всего досталось вратарю муромской команды Артему Романову
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Кадр из трансляции матча.

Кадр из трансляции матча.

Скандалом закончилась игра очередного тура чемпионата России по футболу среди команд второй группы ПФЛ в Муроме. Встречались команды из нижней части турнирной таблицы - ФК "Муром" и ФК "Смоленск".

В общем-то, сезон для команд уже закончен. Однако страсти на поле были нешуточные. Впрочем, разгорелись они лишь во втором тайме, когда при счете 1:0 в пользу хозяев поля, гости сумели отыграться. Муромской команде показалось, что гол был забит с нарушением правил, но его засчитали. В итоге, на поле стало больше грубости и нарушений. На 70- минуте это все завершилось фолом со стороны муромлян, который спровоцировал игрока смоленской команды на ответную грубость. Завязалась потасовка с участием практических всех действующих лиц, в ходе которой капитан "Смоленска" Василий Мешковский ударил вратаря "Мурома" Артема Романова в челюсть.

Муромлянин даже упал от удара. А у смоленской команды удалили игрока. Впрочем хозяевам это сильно не помогло. Матч закончился вничью - 1:1. А дракой теперь займется контрольно-дисциплинарный комитет РФС.