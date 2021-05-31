В Муроме инспекторы ГИБДД задержали пьяного угонщика «Лады»

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях дознаватели муромской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного на 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в угоне машины и повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Вечером 4 апреля в дежурную часть полиции Мурома поступил сигнал, что по улицам города разъезжает «Лада» двенадцатой модели, за рулем которой может находиться нетрезвый человек. Ориентировку тут же передали всем постам и нарядам.

Не прошло и часа, как экипаж ГИБДД заметил описанную «Ладу», ехавшую по улице. Полицейские через громкоговоритель потребовали от водителя остановиться, но он попытался скрыться. После недолгого преследования автомобиль был задержан.

Как выяснилось, водитель действительно оказался нетрезвым, вдобавок документов на автомобиль у него не имелось. Оказалось, что автомобиль мужчина взял тайно от друга, которому он принадлежит, и отправился кататься, вдобавок раньше водитель уже попадался за пьяную езду. В итоге на него было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время расследование завершено, с утвержденным обвинительным заключением дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.