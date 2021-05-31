Во Владимирской области число браков уменьшилось на 17,5 процента

Владимирстат опубликовал статистику по бракам и разводам во Владимирской области в 2020 году. И выяснилось, что на 100 зарегистрированных браков в области в прошлом году пришелся 71 развод. Для сравнения в 2019 году на 100 свадеб выходило 67 разводов.

Вообще в прошлом году на территории Владимирской области брак зарегистрировали 6737 пар, что на 1429 пар (на 17,5%) меньше по сравнению с 2019 годом. Так называемый коэффициент брачности уменьшился на 16,7% и составил 5 заключенных браков в расчете на 1000 человек.

Не сошлись характерами в 2020 году 4771 пара. В целом по области в расчете на 1000 человек населения в 2020 году приходилось 3,5 развода. Это, кстати, меньше, чем в 2019 году , когда коэффициент разводимости составлял 4 развода.