Ушел из жизни депутат Заксобрания Владимирской области Иван Лютков

Иван Лютков. Фото: Заксобрание Владимирской области

Информацию о том, что на 38 году жизни скоропостижно скончался Иван Игоревич Лютков, официально сообщили в Законодательном Собрании Владимирской области.

Владимирцам Иван в первую очередь был известен, как телеоператор и журналист, трудившийся в различных СМИ региона. В 2018 году он стал депутатом областного ЗС.

Свой 37-й день рождения Иван отметил буквально накануне - 26 мая.

Журналисты Владимирской области будут помнить Ивана Люткова, как отзывчивого, добродушного и одновременно простого человека, всегда готового прийти на помощь.

Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Ивана в связи с этой неожиданной утратой.