На окраине Мурома обнаружена бесхозная автомобильная дорога

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, проведенного совместно с муромским отделом ГИБДД, в микрораойне Южный, на самой окраине города, прокурорами был обнаружен проулок, имеющий все признаки автодороги общего пользования.

Начинается он от улицы Энгельса и проходит до крайних новостроек по улице Радужная. Покрытие этой дороги оставляет желать лучшего, но вместе с тем нет ясности, кто ее должен ремонтировать.

Так как дорога является действующей частью инфраструктуры Мурома, прокуроры обратились в суд и потребовали от горадминистрации наконец-то оформить улицу, как положено и привести ее в нормальное нормативно-техническое состояние.

В настоящее время иск находится на рассмотрении в Муромском городском суде.