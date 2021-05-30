Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечилось 44 человека

Таким образом, из медицинских учреждений региона с начала эпидемии выписано 31166 человек, переболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, на сегодняшний день в регионе продолжают действовать 738 коек в инфекционных госпиталях, предназначеных ддля пациентов с covid-19, причем 583 из них заняты, что составляет 79 процентов от общего количества, еще 155 свободны.

За прошедшие сутки по Владимирской области новых летальных исходов не подтверждено, всего же с начала эпидемии от коронавируса скончалось 1192 жителя региона.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 9694 новых заражения коронавирусом, подтверждено 355 новых летальных исходов, 7386 человек выписано по выздоровлению.

Таким образом, на сегодняшний день в России 264410 человек официально заражены коронавирусной инфекцией.