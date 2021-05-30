Из Коврова во Владимир вечерняя электричка стала прибывать позже

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с субботы на линии между Владимиром и Нижним Новгородом изменилось расписание электропоездов.

Так, электричка №6415 отправлением из Вязников во Владимир в 16.46 теперь отправляется в 17.00 и следует таким образом: Сеньково 17.08-17.09, Мстера 17.17-17.18, остановочный пункт 288 км 17.24-17.25, Сарыево 17.27-17.28, Крестниково 17.32-17.33, остановочный пункт 273км 17.38-17.39, остановочный пункт 270км (Осипово) 17.41-17.42, остановочный пункт Гостюхино 17.47-17.48, остановочный пункт 262км 17.51-17.52, Ковров Восточный 17.55-17.56, Ковров-1 прибытие в 18.00.

А электропоезд №6413 из Коврова до Владимира отправлением в 16.39 до станции Второво едет привычным расписанием, на Второво делает длительную остановку с 17.18 до 17.32, после чего следует так: остановочный пункт Карякинская 17.36-17.37, Боголюбово 17.46, остановочный пункт Автоприбор 17.52-17.53, Владимир Восточный 17.55, прибытие во Владимир в 17.58.

Также изменилось расписание электропоезда №6304 из Гороховца в Нижний Новгород. Теперь вместо 04.42 эта электричка отправляется в 04.58 и прибывает в Нижний Новгород в 06.48.

Актуальное расписание электричек следует уточнять в билетных кассах или на официальных порталах РЖД.