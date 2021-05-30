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Общество30 мая 2021 11:05

Во Владимирской области за сутки подтвердилось 52 заражения коронавирусом

Об этом Управление Роспотребнадзора сообщает на утро 30 мая
Алексей КОТМЫШЕВ
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По результатам лабораторных исследований, проведенных за минувшие 24 часа, наибольшее количество новых заражений зарегистрировано во Владимире — здесь коронавирусом заболели еще 11 человек.

Второе место у Муромского района с шестью новыми случаями, на третьем месте Гусь-Хрустальный и его пригороды с пятью новыми заразившимися.

По четыре случая коронавируса подтверждено в Александровском, Петушинском и Юрьев-Польском районах, по три в Ковровском и Кольчугинском районах, по два в Киржачском и Собинском районах и в городе Радужный, по одному случаю зарегистрировано в Селивановском, Вязниковском, Камешковском, Меленковском, Суздальском и Судогодском районах.

Таким образом, на сегодняшний день с начала эпидемии во Владимирской области подтверждено 33494 случая заражения коронавирусом. Исследования продолжаются.