В Камешково пожарные потушили загоревшийся легковой автомобиль

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.59 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступило сообщение о горящей легковушке в районе дома №5 по улице Ермолаева.

Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты обнаружили стоящий в придорожном кювете автомобиль «Митсубиси», горевший открытым пламенем. Автомобиль быстро потушили, пострадал моторный отсек. Общая выгоревшая площадь составила 2 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели устанавливают причину пожара. На тушение выезжали две пожарные машины и семь человек личного состава МЧС.