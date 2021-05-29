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Спорт29 мая 2021 17:45

Владимирская самбистка стала чемпионкой Европы

Анастасия Хомячкова добилась победы на турнире на Кипре
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Владимирская спортсменка Анастасия Хомячкова - чемпионка Европы по самбо! На проходящем в городе Лимасол республики Кипр с 26 по 29 мая Чемпионате Европы по самбо воспитанница областной спортивной школы Олимпийского резерва по самбо завоевала титул. Анастасия выступает в весовой категории 72 кг.

Чемпионат Европы по самбо вообще проходит под флагом России. Россияне завоевали шесть золотых медалей в первый соревновательный день. Золото в пятницу сборной России принесли также Татьяна Шуянова (до 59 кг), Владимир Гладких (до 58 кг), Магомед Гаджиев (до 71 кг), Сергей Кирюхин (до 88 кг) и Павел Пантелеев (боевое самбо, до 64 кг).