Во Владимирской области 48 медработников получили медаль "За медицинскую доблесть"

Первые 48 медицинских работников из Владимирской области награждены медалью Орлова «За медицинскую доблесть». Полный список врачей и сотрудников младшего медицинского звена можно посмотреть тут.

Медаль в честь хирурга Николая Орлова «За медицинскую доблесть» учреждена во Владимирской области в конце 2020 года. Ей могут быть награждены врачи, медицинские работники среднего звена и младший медицинский персонал, которые проявили самоотверженность на работе.

Николай Орлов родился в 1874 году в селе Аньково Владимирской губернии в семье священника. Окончил медицинский факультет Томского университета. С 1903 года жил во Владимире. В годы Первой мировой войны был главным врачом и хирургом эвакуационного госпиталя Земского союза. В 1930-е годы при его участии во Владимире был открыт пункт переливания крови и онкологический пункт. Доктор провел множество сложных хирургических операций. С 1950 года одна из улиц Фрунзенского района областного центра носит имя хирурга Орлова.