Камаз из Владимирской области обрушил мост в Ивановской области

Фото с сайта ГУ МЧС Росси по Ивановской области.

41-летний водитель Камаза из Владимирской области, перевозивший песок, прославился на всю Ивановскую область. Он сумел разрушить в соседнем регионе деревянный мост в поселке Холуй Южского района.

ЧП произошло около полудня 28 мая. Водитель грузовика подъехал к мосту, увидел знак ограничения для машин с весом свыше 3,5 тонн. Однако все же решил проскочить, подумав, что конструкция выдержит столь тяжелый вес. Но не срослось, мост обвалился подл грузовиком. Сам водитель не пострадал. И, как сообщает ГУ МЧС по Ивановской области, ему еще предстоит восстановить мост за свой счет.

Как отметил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук, власти планировали в свое время построить новый железобетонный мост через реку Теза в селе Холуй.

«В рамках подготовки к строительству нового моста разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла государственную экспертизу. С учетом чрезвычайной ситуации с мостом постараемся начать работы раньше, в текущем году», - сообщил Дмитрий Вавринчук.

Этот же мост планируют восстановить в течение месяца.