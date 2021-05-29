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Общество29 мая 2021 12:26

Мэрия утвердила окончательный вариант застройки территории возле ВлГУ

Значительное изменение одно - дорога между главным корпусом университета и Сбербанком стала тротуаром
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Мэрия Владимира опубликовала на своем сайте документ "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Горького, ул. Белоконской, проспектом Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой в г. Владимире". Это означает, что проект застройки так называемых пустырей возле ВлГУ утвержден окончательно.

Напомним, что еще в апреле администрация города вынесла на всеобщее обсуждение проект планировки микрорайона возле университета, по которому рядом с ВлГУ должны были появиться дворец спорта, четыре 17-этажных дома (для проживания 1673 человек), четыре детских сада (два на 115 мест, один на 108 мест и еще один на 60 мест), одна школа на 1100 мест, а также гостиница, многоуровневая парковка и много торговых площадей.

Тогда главное недовольство у местных жителей вызвала автомобильная дорога между главным учебным корпусом ВлГУ и отделением Сбербанка. В итоге там сделали тротуар, а дорогу сместили к улице Белоконской. Также возле школы появился стадион.