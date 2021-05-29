Мэрия утвердила окончательный вариант застройки территории возле ВлГУ

Мэрия Владимира опубликовала на своем сайте документ "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Горького, ул. Белоконской, проспектом Строителей, ул. Мира, ул. Студенческой в г. Владимире". Это означает, что проект застройки так называемых пустырей возле ВлГУ утвержден окончательно.

Напомним, что еще в апреле администрация города вынесла на всеобщее обсуждение проект планировки микрорайона возле университета, по которому рядом с ВлГУ должны были появиться дворец спорта, четыре 17-этажных дома (для проживания 1673 человек), четыре детских сада (два на 115 мест, один на 108 мест и еще один на 60 мест), одна школа на 1100 мест, а также гостиница, многоуровневая парковка и много торговых площадей.

Тогда главное недовольство у местных жителей вызвала автомобильная дорога между главным учебным корпусом ВлГУ и отделением Сбербанка. В итоге там сделали тротуар, а дорогу сместили к улице Белоконской. Также возле школы появился стадион.