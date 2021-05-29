Во Владимирской области 29 мая коронавирусом заболели 46 человек

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 мая 2021 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам области: 8 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Муромском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 442 случая заболевания (7644 сл. в г. Владимире, 4055 сл. в Гусь-Хрустальном, 3674 сл. о. Муром, 2397 сл. в Ковровском, 2109 сл. в Александровском, 1956 сл. в Петушинском, 1410 сл. в Юрьев-Польском, 1302 сл. в Вязниковском, 1493 сл. в Кольчугинском, 1256 сл. в Суздальском, 1036 сл. в Собинском, 1050 сл. в Киржачском, 925 сл. в Меленковском, 756 сл. в Камешковском, 746 сл. в Гороховецком, 710 сл. в Селивановском, 513 сл. в Судогодском, 410 сл. в г. Радужном).