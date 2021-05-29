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Здоровье29 мая 2021 10:42

Во Владимирской области 29 мая коронавирусом заболели 46 человек

Лидирует Владимир с восемью случаями
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 мая 2021 года лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам области: 8 сл. в г. Владимире, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Муромском, 4 сл. в Александровском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 442 случая заболевания (7644 сл. в г. Владимире, 4055 сл. в Гусь-Хрустальном, 3674 сл. о. Муром, 2397 сл. в Ковровском, 2109 сл. в Александровском, 1956 сл. в Петушинском, 1410 сл. в Юрьев-Польском, 1302 сл. в Вязниковском, 1493 сл. в Кольчугинском, 1256 сл. в Суздальском, 1036 сл. в Собинском, 1050 сл. в Киржачском, 925 сл. в Меленковском, 756 сл. в Камешковском, 746 сл. в Гороховецком, 710 сл. в Селивановском, 513 сл. в Судогодском, 410 сл. в г. Радужном).

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