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Общество29 мая 2021 9:50

Во Владимирской области 8864 почётных донора получают по 15 тысяч рублей

За 5 месяцев этого года в риегионе на это выделили уже более 135 миллионов
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимирской области проживает 8864 человека, имеющих знак отличия "Почётный донор России". За это они имеют право на ежегодную денежную выплату. В текущем году её размер составляет 15109,46 рубля. И в 33 регионе за 5 месяцев текущего года на данную выплату направлено 135 миллионов рублей.

Выплата производится в беззаявительном порядке один раз в год, не позднее 1 апреля текущего года. Для только награжденных нужно написать письменное заявление. При этом в учреждение соцзащиты населения надо захватить с собой следующие документы - паспорт и удостоверение почётного донора.

Для лиц, осуждённых к лишению свободы либо проживающих в стационарных учреждениях, предусмотрена подача заявления в учреждение социальной защиты населения по месту нахождения соответствующих учреждений.