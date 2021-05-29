Во Владимирской области 8864 почётных донора получают по 15 тысяч рублей

Во Владимирской области проживает 8864 человека, имеющих знак отличия "Почётный донор России". За это они имеют право на ежегодную денежную выплату. В текущем году её размер составляет 15109,46 рубля. И в 33 регионе за 5 месяцев текущего года на данную выплату направлено 135 миллионов рублей.

Выплата производится в беззаявительном порядке один раз в год, не позднее 1 апреля текущего года. Для только награжденных нужно написать письменное заявление. При этом в учреждение соцзащиты населения надо захватить с собой следующие документы - паспорт и удостоверение почётного донора.

Для лиц, осуждённых к лишению свободы либо проживающих в стационарных учреждениях, предусмотрена подача заявления в учреждение социальной защиты населения по месту нахождения соответствующих учреждений.