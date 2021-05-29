Во Владимире недалеко от "Ленты" загорелся автобус "АДМ"

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

28 мая в 19.32 во Владимире загорелся автобус маршрута №12С, сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области. Возгорание произошло в тот момент, когда автобус находился на перекрёсте улиц Верхняя Дуброва и проспект Ленина, недалеко от гипермаркета "Лента".

К месту происшествия прибыли две автоцистерны. Оказалось, что пожар начался в моторном отсеке автобуса. Площадь пожара составила около 0,5 квадратных метра. К счастью, никто не пострадал, так как только в салоне машины появился дым, водитель сразу же открыл двери, и пассажиры выбрались наружу. Всего эвакуировались 35 человека.

Пожарные потушили салон автобуса достаточно оперативно. Напомним, что двенадцатый маршрут обслуживает компания "АДМ".