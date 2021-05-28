В Петушинском районе пьяный мужчина угнал машину начальника

В Петушинском районе сотрудники ГИБДД во время патрулирования остановили автомобиль «BMW 745», за рулем которого находился пьяный водитель. Выяснилось, что машина ему не принадлежит.

Полицейские установили, что задержанный, 25-летний уроженец Тамбовской области, временно проживает во Владимирской области и работает на автомобильной заправке.

- Накануне поездки у него произошел конфликт с управляющим АЗС, который попросил вернуть выданный во временное пользование телефон. Мужчина вернул гаджет, а когда потерпевший ушел домой, он самовольно взял ключи от его авто и телефон, отправившись кататься по городу, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждены уголовные дела по статья "кража" и "угон". Они направлены в суд для рассмотрения по существу.