Во Владимирской области за неделю клещи покусали 263 человека

На 27 мая на территории области за прошедшую неделю зарегистрировано 263 человека, пострадавших от укуса клеща, среди них 82 ребенка.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области исследовано 155 клещей. Выявлено 13 случаев клещевого боррелиоза и 3 случая клещевого моноцитарного эрпихиоза.

На открытых территориях необходимо проводить дератизационные мероприятия на предварительно расчищенной территории, направленные на уменьшение численности прокормителей клещей (диких грызунов), акарицидные обработки для подавления или резкого снижения численности популяций клещей.

Борьбу с клещами следует вести в теплую и, самое главное, сухую погоду, т.к. именно в это время они наиболее активны. Холод и влага отрицательно влияют на действие акарицидных препаратов – их раствор не кристаллизуется в траве, на листьях и других участках опасной территории.