Во Владимирской области 28 мая коронавирусом заболел 51 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 9 случаев во Владимире, 7 - в Гусь-Храстальном, 5 - в Муромской районе, 4 - в Вязниковском, по 3 случая в Кольчугинском, Александровском, Ковровском районах, по 2 в Петушинском, Меленковском, Киржачском, Юрьев-Польском, Селивановском, Камешковском районах, Радужном. По 1 случаю в Собинском, Судогодском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 396 случаев заболевания (7636 сл. в г. Владимире, 4049 сл. в Гусь-Хрустальном, 3668 сл. о. Муром, 2393 сл. в Ковровском, 2105 сл. в Александровском, 1953 сл. в Петушинском, 1407 сл. в Юрьев-Польском, 1300 сл. в Вязниковском, 1491 сл. в Кольчугинском, 1255 сл. в Суздальском, 1035 сл. в Собинском, 1049 сл. в Киржачском, 924 сл. в Меленковском, 746 сл. в Гороховецком, 755 сл. в Камешковском, 709 сл. в Селивановском, 512 сл. в Судогодском, 409 сл. в г. Радужном).

В больницах региона действуют 738 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 77,2 процента из них занято (570), свободны – 168 коек.

31078 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 47 человек. За период наблюдения в области отмечено 1185 летальных случаев.