Жительница Костерево украла из куртки знакомого 10 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы Костерево. Женщина обвиняется в краже.

В начале апреля в полицию обратился 67-летний житель Петушинского района, сообщивший о пропаже 10 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что деньги хранились в кармане куртки, в которой он был, когда накануне отдыхал в компании.

-Было установлено, что злоумышленница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, воспользовалась моментом, когда потерпевший отвлекся, и похитила находившиеся в кармане его куртки деньги.Вину в совершении преступления фигурантка признала полностью, - сообщили в областном УМВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.