За убийство своего знакомого владимирец сядет в тюрьму на 13,6 лет

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего".

Вечером 2 февраля прошлого года мужчина находился в компании в квартире своего знакомого, где они вместе выпивали. В какой-то момент хозяин квартиры назвал подсудимого «крысой», что было воспринято им, как оскорбление. Между ними завязалась драка.

- Подсудимый нанес обидчику несколько ударов руками в голову, отчего потерпевший упал на пол кухни. Затем он сел на мужчину, захватил его голову руками и ударил затылком об пол, - сообщили в областной прокуратуре.

В итоге у пострадавшего был неполный перелом затылочной кости, произошло кровоизлияние под твердую мозговую оболочку черепа, очагово-диффузные под мягкие мозговые оболочки. От полученных травм он скончался.

Вину в содеянном подсудимый не признал.

Суд согласился с государственным обвинителем и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.